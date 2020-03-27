شكرا لقرائتكم هذا هو دعاء أحمد حسن فى أسوأ يوم مر بحياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أحمد حسن نجم النادي الأهلي والزمالك السابق منتخب مصر، عن حزنه الشديد بعد منع جميع الصلاوت في المساجد ومن بينها صلاة الجمعة، بسبب التخوفات من انتشار وباء كورونا العالمي.

وقال الصقر عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: اللهم أرفع عنا البلاء، قلما ممكن اتكلم في حاجه حاسس بيها او شخصية بس فعلا النهاردة يوم حزين حسرة ووجع في القلب .



أحمد حسن

أضاف حسن: علي فكرة انا لا شيخ ولا واعظ واكيد مليان عيوب بس بحاول التزم، ودا راجع للنشأة والتربية والعادات والتقاليد يمكن من المرة القليل في حياتي مصليش صلاة جمعة او امتنع عنها لظروف قهريه مثلا زي السفر او لبلاد لا يوجد بها مساجد ،حتي لما كنت بنسافر مع فرق اومنتخبات كنا بنعمل صلاه الجمعة مع بعض حتي لو جوه الفندق.

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واستطرد أحمد حسن: لدرجة من كتر حرصي علي صلاة الجمعة حصلي مشكله كبيره وانا بلعب في بلجيكا بسبب صلاة الجمعة كانت في نفس ميعاد التدريبات وكنت مصر اني اصلي الجمعة مهما حصل لحد ماغيروا معاد التمرين علشان اقدر اصلي صلاة الجمعة لكن النهاردة في حزن حسرة ووجع في القلب والناس كلها بتسمع اذان الجمعة ومش قادره تنزل المسجد .

واختتم نجم الفراعنة السابق: اللهم ارفع البلاء والوباء عنا جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين واحفظ الجميع.