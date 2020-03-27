شكرا لقرائتكم مكالمة الخطيب = 20 مليونا.. بيبو ينهى تجديد عقد أحمد فتحى فى التليفون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصادر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي أنهي ملف تجديد عقد أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأحمر، بعد المكالمة الهاتفية التي جمعتهما واتفق خلالها الطرفان علي المقابل المالي الذي سيحصل عليه الجوكر خلال مدة العقد والعقود الاعلانية المقرر اضافتها لعقد من أجل إغرائه وإنهاء ملف تجديد عقده.

أكد المصدر أن هناك أحد المحبين للنادي سيتكفل بمبلغ ترضية للجوكر بعد توقيع عقود التجديد ، مشيرا إلى أن فتحي ابلغ وكيل أعماله نادر شوقى بكافة تفاصيل المكالمة واتفاقه مع بيبو، وكذلك موافقته علي العرض الأهلاوي للاستمرار بالجزيرة.

وخلال الساعات القادمة سيتم اتخاذ كل الأمور الرسمية بين أمير توفيق مدير التعاقدات ونادر شوقي علي كافة التفاصيل.

وتشير المعلومات المتاحة أمامنا إلي أن عقد فتحي لمدة موسمين مقابل 20 مليون بخلاف عقود إعلانات بما يقرب من مليوني جنيه علي مدار العامين، كنوع من الترضية بعيدا عن النادي بشكل ودي.