شكرا لقرائتكم 4 شواهد تقرب استمرار مغامرة فايلر مع الأهلي وتجديد عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهرت بوادر في الأفق توحي باقترا استمرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في تجديد عقده مع مسئولي القلعة الحمراء بالموسم الجديد، في ظل وجود رغبة متبادلة واجماع داخل لجنة التخطيط بقلعة الجزيرة على استمرار المدرب السويسري بعد النتائج الطية التي حققها مع الأهلي نتذ بداية الموسم الحالي.

وبدأ مسئولو الأهلي مفاتحة فايلر في تجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مستغلين فترة توقف النشاط الرياضي لظروف انتشار فيروس كورونا، بخلاف وجود المدرب السويسري في القاهرة وعدم سفره إلى الخارج لقضاء فترة الراحة في بلاده.

ومن أبرز الشواهد التي تؤكد قرب استمرار فايلر مع الأهلي هي تصريحات التي عبر خلالها عن سعادته بالعمل في الأهلي وتقديره لقيمه النادي وجماهيره داخل القارة، وتأكيده على طموحات النادي الكبيرة في انه يرغب في التتويج بالألقاب بشكل مستمر ويخطط لاستعادة لقب دوري الأبطال الإفريقي.

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كما قد يساهم تفشي وباء كورنا بشكل كبير في اوربا وحتي بلاده بنسبة كبيرة بعدما تخطت حاجز العشرين الف وفاة في تفضيل البقاء بالقاهرة، التي لا تشهد انتشار الوباء بهذا الشكل الكبير، بخلاف رغبته الملحة في الحصول علي بطولتي الدوري ودوري الأبطال التي تعد في مراحلها الاخيرة حال استكمال المسابقات وهو ما سيتضح خلال الأيام المقبلة، وإن كان الأقرب هو تأجيل عودة البطولات إلى شهري مايو يونيو مثلما هو الحال في اوروبا.

ومن ضمن أبرز الشواهد التي تقرب فايلر من البقاء في الجزيرة هو الراحة النفسية التي يعيشها داخل جدران القلعة الحمراء سواء بتوفير الأجواء التي تساعد على النجاح في النادي الأهلي وتنفيذ كل طلباته السابقه منذ توقيعه للنادي حتي ولو دون رغبة مسئولي النادي القائمين علي الاشراف علي قطاع الكرة وعلي رأسها لجنة التخطيط، وأبرزها قرار عدم تجديد عقد حسام عاشور بناءا على رغبة اللمدرب السويسري

وما يشجع فايلر على الاستمرار في الأهلي هو وجود مجموعة من اللاعبين المميزين في كافة مراكز الملعب داخل أروقة فريقه، بخلاف استعداد الإدارة لتلبية طلباته بشأن البقاء وأبرزها الإبقاء على رمضان صبحي وتدعيم المراكز التي يحتاجها باللاعبين المميزين، مع عودة ما يحدده من اللاعبين المعارين.