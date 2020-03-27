شكرا لقرائتكم الزمالك يغيب عن دوري أبطال أفريقيا المقبل فى هذه الحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح الزمالك مهددا بعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة المقبلة من البطولة القارية، في ظل الظروف الغامضة التي تعيشها كرة القدم حول العالم في الوقت الحالي.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال لكن توقف النشاط لظروف انتشار فيروس كورونا جعل كل المساقات حول العالم معلقة، خشية من تفشي الوباء.

وقد يغيب الزمالك عن المشاركة في دوري الأبطال حال اتخاذ أي قرارات من الفيفا أو الاتحادات الاوربية بتتويج أصحاب المراكز الأولي بالدوريات الخاصة بهم وتحديد المشاركين في البطولات القارية وفقا لآخر ترتيب في جدول المسابقات الخاص ببلادهم .

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وحال صدور هذا القرار سيترتب عليه التزام الاتحاد المصري لكرة القدم بتنفيذ القرار، الأمر الذي سيسفر عن حرمان الزمالك من المشاركة في بطولة دوري الأبطال بالموسم القادم علي أن يتم إشراك المقاولون العرب بدلا منه باعتباره وصيف الأهلي في الموسم الحالي.

ويترتب على ذلك مشاركة الزمالك في بطولة الكونفدرالية التي يحمل لقبها في النسخة قبل الأخيرة 2019.