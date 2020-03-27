شكرا لقرائتكم أكرم توفيق يواجه كورونا بكلمة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أكرم توفيق لاعب خط وسط الأهلى المعار للجونة ، عبر حسابه على انستجرام تعليقاً على تفشى وباء كورونا القاتل حيث قال : " كل داء له دواء ..قاوم " وعلق قائلا : "ان الله مع الصابرين" ،وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، وخصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة ، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.

خطت مصر على خطى باقي دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشي فيروس كورونا، بقرار رسمي من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتي بدأتها بتأجيل الدراسة في جميع المراحل التعليمية .

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لا شك أن قرار الإيقاف لمدة شهر كاملا، فتح العديد من التساؤلات في الشارع المصري حول مصير اللعبة خلال الأيام المقبلة في حالة استكمال البطولة، أو إذا ما صدر القرار الصعب بإلغاء المسابقة بالكامل.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على إعادة أكرم توفيق لاعب الفريق المُعار لنادى الجونة نهاية الموسم المقبل، وعدم إبرام أية صفقات أخرى لتدعيم خط الوسط الفريق، باعتبار أن هذا المركز يوجد به عدد كبير من اللاعبين وليس بحاجة ماسة للتعاقد مع لاعبين كثيرين بعد رحيل حسام عاشور



أكرم توفيق

ومن المقرر أن تنتهى تجربة حسام عاشور مع الأهلى بنهاية الموسم الجارى بعدما عرض عليه مسئولو النادى الاعتزال وعدم التجديد مع تقديم عدة عروض قوية، أبرزها استثناء عاشور من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات (عدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، النقطة الثالثة تتمثل فى تعاقد قناة النادى مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.

وعلم "اليوم السابع" أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لا يميل لتدعيم مركز الوسط فى الفريق ويتجه لاستعادة أكرم توفيق فقد خاصة وأن اللاعب يقدم عروض جيدة مع الجونة كما أن الاهلى يضم لاعبين أصحاب قدرات خاصة فى خط الوسط يأتى فى مقدمتهم عمرو السولية والمالى آليو ديانج والثنائى المُصاب حمدى فتحى ومحمد محمود والذى سيعود للتدريبات فى غضون الأشهر القليلة المقبلة بجانب أمكانية توظيف لاعبين أخرين فى خط الوسط أمثال محمود متولى وقفشة.