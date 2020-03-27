شكرا لقرائتكم المقاولون يحذر لاعبيه من التجمعات حفاظاً على سلامتهم ضد "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس تحذيرا للاعبيه من التواجد في مناطق الزحام أو التجمعات خلال الفترة الحالية، حرصاً على سلامتهم وحتى لا يكونوا عرضة للإصبة بفيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف النشاط الرياضي داخل مصر والعديد من دول العالم.

واعتمد الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على جروب الواتس آب في الاطمئنان على لاعبي الفريق ومتابعة التزامهم بالتعليمات التي وضعها الجهاز الفني خلال فترة التوقف.

من جانبه قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، مد تعليق الأنشطة الرياضية داخل قلعة ذئاب الجبل حتى منتصف أبريل المقبل، وذلك التزاماً بقرارات مجلس رئاسة الوزراء، كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

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كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى عو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أنه حال اضطرت الدولة إلى إلغاء الدورى العام يجب اعتماد المراكز الحالية كما هى بالنسبة لفرق المربع الذهبى.

وأضاف عادل:" يجب أن تضمن فرق المربع الذهبي بترتيبها الحالي حقها في المشاركات الأفريقية والعربية، بالنسبة للأهلي المتصدر والمقاولون صاحب المركز الثانى ثم بيراميدز والزمالك، كما يجب إلغاء الهبوط إلى المظاليم".