شكرا لقرائتكم فى الكرى الـ15 على رحيله.. أحمد زكى حكاية أهلاوى أخلف زملكاويا وأصبح "عاشق القطبين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم الموافق 27 مارس من عام 2005 رحل النمر الأسود أحمد زكى، الذى لقبه الكثيرون برئيس جمهورية التمثيل، الذى عاش ومات وهو يمثل ويذوب فناً، استطاع أن يقنعنا بأنه الرئيس والبواب والوزير والتاجر والمصور والطالب والمدرس وتاجر المخدرات والضابط، وأنه طه حسين وعبدالناصر والسادات، هو الفنان الذى ظل يعمل ويبدع حتى أخر نفس فى حياته.

وفى وقت سابق كشف الراحل أحمد زكى في حوار تلفزيوني نادر له ببرنامج "حق الجماهير"، مع الإعلامية الراحلة فريال صالح، عن إنتمائه الكروي، وأيضا تحدث عن سر توقفه عن تشجيع كرة القدم.

وقال أحمد زكي آنذاك إنه يشجع النادي الأهلي: "أنا كنت أهلاوي بحكم إني ليا خال بحبه جدا كان أهلاوي، وابني طلع زمالكاوي علشان جده زمالكاوي".

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وتابع الراحل في حديثه: "لما شوفت ماتش كان بينا وبين تونس علشان كان نفسي مصر تصعد لكأس العالم، ولكن مدخلناش كأس العالم، واتغلبنا في تونس، وكنت لوحدي في البيت وبتفرج على الماتش، وصرخت صرخة بعد ماجه فينا الجول، وقعت من طولي وكنت لوحدي وكان ممكن السر الإلهي يطلع ساعتها، وأضايقت جدا، وبعد الحادثة دي مبقتش بشجع لا الأهلي ولا الزمالك، ولكن لما بيكونوا الإانين مجتمعين لمصر".

واستكمل أحمد زكي في حواره ذلك الوقت: "أنا بحب الأهلي وبحب الزمالك، وبحب كل الأندية، إنما عاوزين ندخل كأس العالم".

وقدم أحمد ذكي خلال مشواره الفني العديد من الأفلام أشهرهم "النمر الاسود"، "ناصر 56"، "الهروب"، و"زوجة رجل مهم"، "معالي الوزير"، و"الراقصة والطبال"، و"أرض الخوف"، و"البيه البواب"، وغيرهم من الأفلام.

ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما، وهو من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006، عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.