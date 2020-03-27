شكرا لقرائتكم حلمى طولان: إنبى لم يناقش فكرة تخفيض عقود اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حلمى طولان المدير الفنى لانبى أن ناديه لم يناقش فكرة تخفيض عقود اللاعبين بعد توقف مسابقة الدوري لمدة شهر بسبب تفشى وباء كورونا القاتل ، وقال طولان فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " مازال الغموض يحيط بعودة مسابقة الدوري من عدمها وبالتالى لم نفكر فى أى قرارات فى هذا الشأن ولم نناقش فكرة تخفيض عقود اللاعبين من الاساس"

ويضيف طولان: "نقدر واجبنا تجاه المجتمع وأنا على وجه التحديد أرحب بأى شىء شريطة أن يكون تابع لمبادرة تحيا مصر"

ازداد الغموض حول مصير بطولة الدوري المصري الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروي على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، ويعتلى فريق الكرة بالأهلى صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بعد خوضه لـ17 مباراة هذا الموسم.

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ومنح حلمي طولان برنامج تدريبي للاعبي الفريق البترولي لتنفيذه في الملاعب من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية تحسبا لعودة النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.

وحذر المدير الفني اللاعبين من زيادة أوزانهم في الفترة الحالية تحسبًا لعودة النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بعزل جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى ، كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.