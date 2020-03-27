شكرا لقرائتكم إنبى عن ضم "فان دايك الغلابة": الوقت مازال مبكرا.. المهم تخطى كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، على مسألة اقتراب ناديه من ضم محمد سالم، مدافع فريق غزل المحلة الشهير بـ فان دايك "الغلابة"، مؤكدًا أن الوقت ما زال مُبكرًا للحديث مع حلمى طولان، المدير الفنى للفريق البترولى، عن احتياجات الفريق أو مجلس الإدارة عن الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن النشاط الرياضى حاليا فى حالة تجميد، وكل ما تأمله إدارة إنبى هى عودته مُجددًا بعد تخطى أزمة فيروس كورونا، بعد تعليق النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم لتجنب انتشاره.

وقال مدير الكرة بنادى إنبى أن وكلاء اللاعبين يروجون للاعب لذا يربطون إسمه بالعديد من الأندية فى الفترة الأخيرة، إلا أن ناديه حتى الآن، لم يدخل فى أى مفاوضات رسمية لضمه، مشددًا على أن فريقه لم يحدد حتى الآن الصفقات التى يحتاج إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة إلى تركيز ناديه فى الوقت الحالى على عودة النشاط الرياضى مجددًا ومتابعة حالة اللاعبين فى ظل تعليق التدريبات.

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وكان الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان، قد قرر بالتنسيق مع مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تجميد تدريبات الفريق البترولى حتى نهاية شهر مارس الجارى، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة وجاء قرار حلمى طولان المدير الفنى لإنبى بعد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع بصورة مبدئية قبل أن يتم تجميد التدريبات تماما لنهاية الشهر الجارى على أن يكون المستجدات وفقا للأحداث المختلفة التى ستشهدها المرحلة المقبلة بشأن فيروس كورونا.

يذكر، أن اتحاد الكرة قرر مد تعليق مسابقة الدورى الممتاز، لمدة 15 يومًا مجددًا فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.