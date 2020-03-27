الزمالك يشترط تفعيل الرجاء لبند شراء أحداد قبل موقعة دورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط مسئولو الزمالك تفعيل الرجاء المغربى لبند شراء حميد أحداد جناح الفريق الأبيض المعار إلى نظيره المغربى، من أجل الموافقة على مشاركته فى المواجهة التى ستجمع الفريقان، فى شهر مايو المقبل، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويقتضى العقد المُبرم بين الزمالك والرجاء بمنع مشاركة أحداد أمام الفريق الأبيض الذى أعاره لنظيره المغربى مطلع الموسم الجارى، وذلك بعد أن قضى داخل قلعة ميت عقبة موسمًا شارك خلاله فى 23 مباراة بواقع 13 مباراة فى الدورى الممتاز و10 مواجهات فى الكونفدرالية، أحرز خلالهم هدفًا، وتلقى 4 إنذارات.

وتقرر مواجهة الزمالك لنظيره الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، على أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا إن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.

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وجاء الزمالك بمثابة أول المتأهلين إلى نصف النهائى الأفريقى بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، بعدما نجح الأبيض فى إقصاء حامل اللقب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما خطف فريق الرجاء البيضاوى المغربي بطاقة التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، على الرغم من الخسارة بهدف دون رد من مضيفه مازيمبى الكونغولى فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى لوبومباشى، حيث استفاد الرجاء من فوزه على ملعبه بثنائية نظيفة ليتأهل لنصف النهائى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 2-1.

ومن جانبه، أوضح مرتضى منصور رئيس الزمالك إن على الرجاء المغربى إخطاره قبل نهاية الإعارة بشهرا حال الرغبة فى الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى.