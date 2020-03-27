شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الخطيب ينهى أزمة تجديد عقد أحمد فتحى مع الأهلي بالتليفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر داخل الأهلي أن محمود الخطيب، رئيس النادى، أنهي ملف تجديد عقد أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأحمر، بعد المكالمة الهاتفية التى جمعتهما واتفق خلالها الطرفان على المقابل المالى الذى سيحصل عليه الجوكر خلال مدة العقد والعقود الإعلانية المقرر إضافتها لعقد من أجل إغرائه وإنهاء ملف تجديد عقده.

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، حددت الحادية عشرة ظهر الإثنين المقبل موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري ، وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه.

لمعرفة تفاصيل حديث الخطيب مع أحمد فتحي والاتفاق الخاص بالتجديد عبر "سوبر كورة" .. اضغط هنا

وينتظر مسئولو الأهلي حسم ملف تجديد أحمد فتحي لاعب الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى، خاصة بعدما تأجلت جلسة التجديد أكثر من مرة، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في حسم هذا الملف حالياً مُستغلين فترة توقف الدوري بسبب أنتشار فيروس "كورونا"، ويترقب الجميع في الشارع الكروي المصري بصفة عامة وبين جدران الأهلي على وجه الخصوص موقف أحمد فتحي من عقد جلسة الحسم.

Advertisements

وتخلّف فتحي عن حضور جلستين لتجديد عقده مع الأهلي ، الأولى كانت عصر الخميس الماضي بدعوى تواجده خارج القاهرة برفقة أسرته حيث قال أحمد فتحي لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي مساء الأربعاء الماضي أنه لن يحضر جلسة الخميس وسيحضر جلسة الأحد بسبب ظروف تواجده خارج القاهرة قبل أن يؤجل اللاعب جلسة الأحد بدعوى إغلاق النادي أبوابه.