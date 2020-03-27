شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عائلة ياسر ريان تغزو "تيك توك" على طريقة الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت عائلة ياسر ريان، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، إلى قائمة التيك توك، وهو تطبيق ترفيهى اتجه إليه نجوم الكرة المصرية مؤخراً بحثاً عن وسيلة للتسلية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار وباء كورونا.

وقامت عائلة ريان المكوّنة من ياسر ريان نجم الأهلى السابق ونجله أحمد ريان مهاجم الجونة ومنتخب مصر الأولمبى وإيهاب ريان لاعب الترسانة، وباقى أبنائه بتطبيق "التيك توك" على غرار إعلان لأحد المنتجات الغذائية.

من ناحية أخرى، احتفل ياسر ريان أمس الأول، الأربعاء، بعيد ميلاده رقم 50، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى 25 مارس عام 1970، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة فى قطاع الناشئين بنادى المنصورة، وكان ياسر ريان محط أنظار مسئولى القلعة الحمراء، لينضم إلى الفريق ويصبح أفضل جناح بالنادى الأهلى فى فترة التسعينات وبالتحديد فى عام 1994 .

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وبدأ ياسر ريان مشواره الكروى مع المنصورة تحت 14 سنة وتدرج فى المراحل السنية حتى صعد للفريق الأول موسم 1988، ولعب معه حوالى أربعة مواسم، ثم انضم للنادى الأهلى فى موسم 1992، وظل معه 10 مواسم متواصلة.

وانضم ياسر ريان أيضًا لنادى إنبى موسمين قبل اعتزاله فى عام 2004، واتجه بعدها إلى مجال التدريب.

مع الفراعنة شارك ريان مع المنتخب الوطنى فى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992، وله العديد من المباريات مع المنتخب الوطنى خلال تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس القارات.

وعلى مسيرته المميزة تربى أبناء نجم النادى الأهلي، أحمد ياسر ريان وإيهاب ريان، ليحملا راية والدهما فى الملاعب المصرية، والتحق الثنائى أيضاً بناشئين القلعة الحمراء، ولعل أحمد ريان بات يحظى بشهرة أكبر خلال الفترة الأخيرة بعد تألقه مع فريق الجونة والمنتخب الأوليمبى المتوج مؤخراً ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة والتى أهلت الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو.