شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد سمير فرج: خليك فى البيت عشان سلامة أهلك والكورة ترجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد أحمد سمير فرج، نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق، الشعب المصرى ضرورة اتباع طرق الوقاية من فيروس كورونا حتى تعود الحياة لطبيعتها وتعود الكرة التى يعشقها المصريون، وقال أحمد سمير فرج فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "عشان سلامتك وسلامة أهلك وعشان الحياة ترجع لطبيعتها وعشان الكورة ترجع خليك فى البيت".

ولعب أحمد سمير فرج لأندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى وسوشو الفرنسى وليرس البلجيكى والداخلية، كما لعب لجميع منتخبات مصر بمختلف أعمارها، وحصد لقب أفضل لاعب فى دورة حوض النيل عام 2011.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء فى الأيام الماضية ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، وخصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة ، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.

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خطت مصر على خطى باقي دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشي فيروس كورونا، بقرار رسمي من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتي بدأتها بتأجيل الدراسة في جميع المراحل التعليمية .

لا شك أن قرار الإيقاف لمدة شهر كاملا، فتح العديد من التساؤلات في الشارع المصري حول مصير اللعبة خلال الأيام المقبلة في حال استكمال البطولة، أو إذا ما صدر القرار الصعب بإلغاء المسابقة بالكامل.