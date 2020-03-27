شكرا لقرائتكم خبر عن "سيلفي البطة".. تريزيجيه يواجه كورونا بالجرى فى شوارع بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود حسن تريزيجية، صانع ألعاب أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر، تدريباته الصباحية والانفرادية في شوارع المملكة المتحدة، فى ظل توقف الدوري الإنجليزي بسبب تفشي وباء كورونا العالمي.

ونشر تريزيجية صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال أدائه تمرينات الجرى للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط، والتقط نجم الفراعنة صورة "سيلفي" مع البطة التى تواجدت هي الأخرى بمفردها فى الشارع.



تريزيجية



تريزيزجية يمارس رياضة الجري

تواجد الثلاثى المصرى محمود حسن تريزيجيه المحترف فى صفوف أستون فيلا الإنجليزى، وكريم نيدفيد لاعب الأهلى، بالإضافة إلى أحمد رمضان بيكهام لاعب وادى دجلة، فى التشكيل الذى نشره موقع "ترانسفير ماركت" العالمى لأبرز اللاعبين الذين يملكون أسماء نجوم عالميين فى مختلف ملاعب كرة القدم.

ويحمل محمود حسن تريزيجيه اسم الأسطورة الفرنسية تريزيجيه، أما كريم نيدفيد يحمل اسم النجم التشيكى السابق بافل نيدفيد، وأحمد رمضان لاعب وادى دجلة يحمل اسم النجم الإنجليزى السابق ديفيد بيكهام.

وضم التشكيل الذى نشره الموقع العالمى المتخصص فى القيمة التسويقية للاعبين 11 لاعبا منهم الثلاثى المصرى تريزيجيه وبيكهام ونيدفيد، بالإضافة إلى بعض أسماء النجوم الآخرين مثل تورام وبالاك وكلينسمان، حيث جاء كالتالى..

حراسة المرمى:

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البرازيلي داساييف

خط الدفاع:

نيدفيد، بيكهام، البرازيلي جوليثى

خط الوسط:

البرتغالى شورله، الإسباني ستويشكوف، الفنزويلي برايتنر

خط الهجوم:

تريزيجيه، بالاك من الرأس الأخضر، البرازيلي تورام، الكولومبي كلينسمان