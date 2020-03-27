شكرا لقرائتكم خبر عن معد محمد صلاح سبب تأخر مشاركة "جنش" مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، جاهزًا للمشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية حال عودة النشاط الكروى، بعدما تعافى من إصابة وتر أكيلس التى لحقت به مع المنتخب فى الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية العام الماضى، ليبتعد الحارس على إثرها عن المشاركة فى المباريات الرسمية مع فريقه على الرغم من انضمامه لقائمة فريقه كبديل لأبو جبل.

وكشف جنش مؤخرًا أنه لم يكن جاهزًا للمشاركة مع الزمالك، رغم تواجده مع الفريق، ليوضح مصدر مقرب منه السر فى تلك المسألة، حيث تلقى نصيحة من روبن بونس، الذى يعمل معدًا بدنيًا فى ليفربول الإنجليزى والذى قام بتأهيله بعدما تواصل معه الدولى المصرى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول.

Advertisements

وجاءت نصيحة بونس لجنش بعدم استعجال المشاركة مع الزمالك، حيث تواجد المعد البدنى فى سرية تامة بالإمارات على هامش معسكر الزمالك فى السوبر المصرى الذى جمعه بالأهلى على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات، ليخضع جنش للتأهيل معه دون الكشف عن المسألة وأصبح الحارس جاهزا الآن للمشاركة فى المباريات الرسمية.

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية، وذلك بعدما قرر أيضًا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة، حيث من المقرر، أن يلتقى الزمالك مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.