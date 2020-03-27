شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق عن فيروس كورونا: "كل داء له دواء.. قاوم.. إن الله مع الصابرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أكرم توفيق، لاعب خط وسط الأهلى المعار للجونة، حكمة عبر حسابه على إنستجرام تعليقاً على تفشى وباء كورونا القاتل، حيث قال: " كل داء له دواء.. قاوم"، وعلق عليها قائلا، "إن الله مع الصابرين".

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

خطت مصر على خطى باقى دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشى فيروس كورونا، بقرار رسمى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتى بدأتها بتأجيل الدراسة فى جميع المراحل التعليمية .

لا شك أن قرار الإيقاف لمدة شهر كامل، فتح العديد من التساؤلات فى الشارع المصرى حول مصير اللعبة خلال الأيام المقبلة فى حالة استكمال البطولة، أو إذا ما صدر القرار الصعب بإلغاء المسابقة بالكامل.

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واستقر مسئولو النادى الأهلى على إعادة أكرم توفيق لاعب الفريق المُعار لنادى الجونة نهاية الموسم المقبل، وعدم إبرام أية صفقات أخرى لتدعيم خط الوسط الفريق، باعتبار أن هذا المركز يوجد به عدد كبير من اللاعبين وليس بحاجة ماسة للتعاقد مع لاعبين كثيرين بعد رحيل حسام عاشور

وعلم ”الخليج 365” أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لا يميل لتدعيم مركز الوسط فى الفريق ويتجه لاستعادة أكرم توفيق فقد خاصة وأن اللاعب يقدم عروض جيدة مع الجونة كما أن الاهلى يضم لاعبين أصحاب قدرات خاصة فى خط الوسط يأتى فى مقدمتهم عمرو السولية والمالى آليو ديانج والثنائى المُصاب حمدى فتحى ومحمد محمود والذى سيعود للتدريبات فى غضون الأشهر القليلة المقبلة بجانب أمكانية توظيف لاعبين أخرين فى خط الوسط أمثال محمود متولى وقفشة.