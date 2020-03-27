شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يوجه رسالة للمستهترين: الأزمة صعبة والالتزام بالتعليمات أمر ضرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى أحمد الشيخ نجم هجوم النادى الأهلى أن يزيح الله غمة وباء كورونا وأن تعود الحياة فى مصر والعالم لطبيعتها من جديد.

ووجه أحمد الشيخ رسالة للمستهترين بالأمر وغير الملتزمين بالتعليمات ودائمي النزول من المنزل بدون سبب مهم معلقا "الموضوع صعب ولابد أن نتكاتف جميعا لمواجهته وذلك للحفاظ على صحتنا وصحة احبائنا واقاربنا وكل من حولنا".

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وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، وخصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة ، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.

وخطت مصر على خطى باقي دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشي فيروس كورونا، بقرار رسمي من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتي بدأتها بتأجيل الدراسة في جميع المراحل التعليمية.

لا شك أن قرار الإيقاف لمدة شهر كامل فتح العديد من التساؤلات في الشارع المصري حول مصير اللعبة خلال الأيام المقبلة في حالة استكمال البطولة، أو إذا ما صدر القرار الصعب بإلغاء المسابقة بالكامل.