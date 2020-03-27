شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات لاعب فى الحجر المنزلى.. كيجو لاعب سلة الزمالك: اتعلمت طريقة الفراخ المشوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلن مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير، خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره .

ويحرص ”الخليج 365” على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون خلال تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هو مصطفى مكاوى كيجو لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك.

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وأكد مصطفى مكاوى أنه خلال فترة الحظر وتوقف النشاط يحرص على الجلوس فى المنزل مع زوجته، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى تنفيذا للتعليمات للحفاظ على سلامته وسلامة أسرته، ويتم التواصل بينه وبين باقى أفراد أسرته عن طريق الهاتف.

وأضاف كيجو أنه خلال تواجده فى المنزل هذه الفترة تعلم بعض أعمال الطهى مثل الفراخ المشوية، قائلا: "بقيت بعرف أشوى الفراخ على الجريل دلوقتى".

كان عدد من نجوم ومسئولو كرة السلة دشنوا فيديو كحملة للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد ويظهر فى الفيديو عدد من مسئولى اللعبة وكذلك لاعبى ولاعبات السلة، ويشارك فى الفيديو كل من محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة وعمرو مصيلحي رئيس لجنة المنتخبات باتحاد السلة وعضو مجلس الإدارة و دينا عمرو كابتن النادي الأهلي ومودي الجارحي كابتن النادي الأهلي ومصطفى كيجو لاعب نادي الزمالك غيرهم من اللاعبين و المدربين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى الثلاثاء، عدد من القرارات الهامة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بمقر مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى.