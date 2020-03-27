شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد عبد الله: دلع ولادك فى حظر التجول.. قعدة البيت حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد عبد الله نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق والمدرب العام الحالى للإنتاج الحربى، الشعب المصرى بالبقاء فى البيوت لمواجهة خطر كورونا.

وقال محمد عبد الله، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، فى منزله بصحبة أولاده محمد ومى ونورهان أثناء فترة حظر التجول: "قعدة البيت ليها مذاق مختلف عند الرياضيين الذين تخطفهم المباريات والمعسكرات من أسرهم لوقت طويل، فى ملل وزهق عند الناس كلها ولكن لازم نلتزم بقرارات الدولة لمصلحة الجميع، قاعدين بنتدلع مع الاولاد فى البيت عشان نعدى الوقت".

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وتحول فيروس كورونا إلى وباء فى الأيام الماضية ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة ، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.

وخطت مصر على خطى باقي دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشي فيروس كورونا، بقرار رسمي من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتي بدأتها بتأجيل الدراسة في جميع المراحل التعليمية .

وتوقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الذى أضر الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص بدءاً من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.