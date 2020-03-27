شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصاد رحلة الفراعنة مع حسام البدرى قبل الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم جهاز المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قيمة التبرعات المالية التى أعلن عنها مؤخرا لدى إحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى الجهات الرسمية للتأكد من وصولها إلى مستحقيها من متضررى فيروس كورونا.

وحرص جهاز المنتخب الوطنى بكامل تشكيله على المشاركة المجتمعية للمساهمة فى رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة من الظروف الصعبة الطارئة بالبلاد، وتحمل جهاز المنتخب تكاليف 120 أسرة من متضررى تلك الأحداث.

كما وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني علي تخفيض راتب حسام البدرى بنسبة 25‎% بناء على طلبه لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضي الكروي بعد تخطي البلاد لتلك الظروف الصعبة.

وخاض حسام البدري 4 مباريات مع الفراعنة منذ توليه المسئولية عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، منهما مباراتين وديتين قبل بداية مشوار التصفيات.

رغم البداية غير المتوقعة لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، فى تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والتعادل أمام كينيا وجزر القمر، إلا أن فرص الفراعنة قوية جدا فى التأهل، لاسيما أنه يصعد المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثانى من كل مجموعته وهو ما يسهل مهمة الفراعنة.

وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا فى المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب مصر فى المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو فى المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

ونرصد كشف حساب البدرى مع الفراعنة منذ توليه المسئولية الفنية للمنتخب ..

مصر 0-1 بتسوانا

أولى مواجهات حسام البدري المدير الفني مع الفراعنة، كانت ضد منتخب بتسوانا، وديا وفاز بهدف دون رد.

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مصر 0-1 ليبيريا

كانت مواجهة ليبيريا، هي ثاني مباريات حسام البدري مع الفراعنة والودية الثانية، ويحقق أيضا الفوز بهدف دون رد.

مصر 1-1 كينيا

افتتح حسام البدري أولى مبارياته الرسمية أمام منتخب كينيا، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية الخميس الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية.

جزر القمر 0-0 مصر

لعب حسام البدري ثاني مبارياته الرسمية مع المنتخب الوطني، ضد جزر القمر والتي أقيمت في نوفمبر الماضى على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وحقق حسام البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى منهم 9 بطولات مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى، وحصد البدرى مع الأهلى الدورى العام ثلاث مرات، بطولة دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة، كأس السوبر الأفريقى مرة، وكأس السوبر المحلى 3 مرات، وكأس مصر مرة، بجانب الدورى السودانى مع المريخ، وحقق البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبر 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق البدرى بطولتين قاريتين وهى دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى "مرة".

وفي عام 2013، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في ديسمبر 2013 عن تولي حسام البدري منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي استعدادًا لتصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وقاد البدري المنتخب الأوليمبي للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لعام 2015، التي تؤهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد، ولكن المنتخب ودع البطولة من دورها الأول ، وفى 2019 تولي حسام البدري مسئولية تدريب منتخب مصر الأول.