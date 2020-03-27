شكرا لقرائتكم خبر عن منسق الكرة بالزمالك: نؤدى كل الصلوات جماعة فى المنزل بفترة الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن حافظ، المنسق العام لفريق الكرة بنادى الزمالك، أنه يلتزم الجلوس فى المنزل خلال توقف النشاط وحظر التجول الذى تم فرضه لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم .

وقال حافظ، فى تصريحات خاصة، إنه يتجمع مع أسرته فى المنزل، ويحرصون على أداء صلاة الجماعة فى كل الصلوات، موضحاً أن هذا أمر إيجابى ومفيد للأسرة مضيفا، "بصلى جماعة مع بعض فى كل الصلوات ودى نعمة كبيرة".

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وأضاف حافظ أنه وأسرته بين الوقت والآخر يجلسون أمام التليفزيون لمتابعة الأحداث، متمنيا انتهاء الأزمة التى يمر بها العالم .

وكانت إدارة نادى الزمالك قامت بصرف مرتبات الأجهزة الفنية الفنية لقطاعات الناشئين وكل الألعاب الرياضية بالنادى، على الرغم من تعليق النشاط الرياضى فى الفترة الحالية، وغلق النادى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر مد فترة تعليق الدورى الممتاز، لمدة 15 يومًا مُجددًا فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد انتشار وباء كورونا.