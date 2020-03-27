شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: لم نناقش تخفيض العقود و"تحيا مصر" الاستثناء الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، أن ناديه لم يناقش فكرة تخفيض عقود اللاعبين بعد توقف مسابقة الدورى لمدة شهر بسبب تفشى وباء كورونا القاتل، وقال طولان فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "مازال الغموض يحيط بعودة مسابقة الدورى من عدمها، وبالتالى لم نفكر فى أى قرارات فى هذا الشأن، ولم نناقش فكرة تخفيض عقود اللاعبين من الأساس".

وأضاف طولان، "نقدر واجبنا تجاه المجتمع، وأنا على وجه التحديد أرحب بأى شىء شريطة أن يكون تابعا لمبادرة تحيا مصر".

ازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضى لمواجهة تفشى فيروس كورونا، ويعتلى فريق الكرة بالأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، بعد خوضه لـ17 مباراة هذا الموسم.

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ومنح حلمى طولان برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق البترولي لتنفيذه فى الملاعب من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية تحسبا لعودة النشاط الرياضى فى الفترة المقبلة.

وحذر المدير الفنى اللاعبين من زيادة أوزانهم فى الفترة الحالية تحسبًا لعودة النشاط الرياضى فى الفترة المقبلة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.