شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم يكشف لـ"سوبر كورة" حكاية مليون فينورد وتهديد الجماهير بذبح القيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد أبو مسلم نجم الأهلى السابق عن تفاصيل رفض الأهلى احترافه فى فينورد الهولندى عقب انتهاء مشاركته فى كأس العالم للشباب 2001 بالأرجنتين، رغم العرض المغرى من النادى الهولندى.

وقال أبو مسلم فى تصريحات لـ"سوبر كورة": "بعد انتقالى للأهلى من مزارع دينا ملعبتش ولا مباراة مع الأهلى قبل السفر إلى الأرجنتين وجالى عرض من فينورد الهولندى".

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ولعب أحمد أبو مسلم فى صفوف عدة أندية مثل الأهلى ومزارع دينا وستاسبورج الفرنسى وليرس البلجيكى والإسماعيلى والإنتاج الحربى وسموحة وتليفونات بنى سويف.

أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق واحد من أبرز لاعبي الجبهة اليسرى في مصر خاض تجارب ناجحة سواء في مصر بقميص الأهلي ومزارع دينا والاسماعيلي والإنتاج الحربي وسموحة وتليفونات بني سويف، أو في الاحتراف بقميصي ستراسبورج الفرنسي وليرس البلجيكي، وكان من أبرز اللاعبين في الجيل الذهبي لمنتخب الباب مواليد 1981 والمتوج ببرونزية كأس العالم 2001 بالأرجنتين.

تحدث أبو مسلم عن كواليس جديدة ومثيرة في مسيرته مع الكرة وكشف تفاصيل جديدة عن رحيله من الأهلي ثم العودة إليه وأزماته مع مانويل جوزيه، ورفض بيعه إلى فينورد الهولندي رغم وصول عرض مغري، وموقف خالد في ذاكرته مع الراحل ثابت البطل مدير اكرة الأسبق بالقلعة الحمراء، دوره في صناعة أهم إنجازات الكرة المصرية والمساهمة في تتويج منتخب الشباب ببرونزية كأس العالم 2001 بالأرجنتين، وكان معه هذا الحوار.