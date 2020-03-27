إصابة نائب رئيس "جالطة سراي" التركي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول (د ب ا)
أعلن نائب رئيس نادي جالطة سراي التركي، يوسف كوناي، إصابته بفيروس كورونا، بعد التحاليل الطبية التي خضع لها .
وأشار كوناي في تغريدة على تويتر، أنّ وضعه الصحي مستقر، ويتلقى الرعاية الصحية،بحسب وكالة الأناضول للأنباءالتركية.
وفي بيان على موقع نادي جالطة سراي، تمنت أسرة النادي الشفاء العاجل لكوناي.
تجدر الإشارة إلى أنّ المدير الفني لفريق جالطة سراي فاتح تريم، والرئيس الثاني للنادي عبد الرحيم ألبيرق أعلنا في وقت سابق إصابتهما بفيروس كورونا.
كانت تركيا قد اعلنت امس وفاة 15شخصا وإصابة 2433 آخرين بفيروس كورونا.
وحتى صباح الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 536 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات 24 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 124 ألفا.
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