بالأرقام.. برشلونة الأكثر دفعا للرواتب حول العالم وسط فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

قرر نادي برشلونة الإسباني تخفيض رواتب لاعبيه والعاملين لتقليص الضرر الاقتصادي، الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بعد توقف النشاط الرياضي.

وفرضت إسبانيا الحجر الصحي يوم 14 مارس الجاري للحد من انتشار وباء كورونا، وهو ما أدى لإيقاف جميع الأنشطة الرياضية وغير الرياضية، ليتخد برشلونة سلسلة من الإجراءات لتقليص الضرر الاقتصادي.

واجتمع مجلس إدارة النادي الكتالوني عبر الفيديو أمس الخميس ليصدر بيانا جاء فيه: "في ظل الإجراءات المعتمدة تجدر الإشارة إلى أن النادي مدفوع بالحاجة إلى التأقلم مع الالتزامات التعاقدية لموظفي النادي في هذه الظروف الجديدة والمؤقتة التي نمر بها".

وأضاف: "تقصير مدة العمل اليومي بسبب الظروف الحالية وإجراءات الحماية المعتمدة ونتيجة لذلك تخفيض نسبي للرواتب المنصوص عليها في العقود".

وأكدت صحيفة "ماركا" اليوم الجمعة، أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة كان أول من عبر عن رغبته في إدارة الوضع المالي الدقيق الذي يواجه النادي بسبب كورونا، وقال إنه سيكون من المستحيل تغطية جميع النفقات لما تبقى من الموسم، معتبرًا تخفيض رواتب اللاعبين هو حل الأزمة.

وأضافت الصحيفة المدريدية أن النادي قرر تخفيض رواتب لاعبيه لكن دون التوصل لاتفاق معهم، مشيرة إلى أن قادة الفريق تفهموا الموقف بالفعل ووافقوا على تخفيض رواتبهم، لكن اللاعبين لم يعجبهم الاقتراح المقدم لهم، حيث يتطلع النادي إلى تخفيض 70% من رواتبهم.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كل مباراة توقف فيها برشلونة عن اللعب في "كامب نو" تعني حرمانه من 6 ملايين يورو من بيع التذاكر، وبدون المباريات وفي ظل غياب الرعاة وحقوق البث، سيتأثر النادي مما دفعه لاتخاذ القرار الصعب بتقليص رواتب لاعبيه.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن برشلونة يأتي في المركز الأول، كأكثر نادٍ يحصل لاعبوه على رواتب مرتفعة في العالم بمتوسط 11.475 مليون يورو للاعب الواحد، خاصةً أن البارسا يضم بين صفوفه الأرجنتيني ليونيل ميسي الأفضل في العالم وصاحب الست كرات ذهبية.

ويتبعه نادي ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني بمتوسط 10.422 مليون يورو للاعب، مستفيدا من رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان يتقاضى 29 مليون يورو سنويا إلى يوفنتوس الإيطالي، الذي جاء ثالثا في القائمة بمتوسط 9.4 مليون يورو.

يكتمل العشرة الأوائل في القائمة بفرق كرة السلة في الدوري الأمريكي للمحترفين "NBA" بحجزها المراكز من الرابع حتى الـ11.

وعلى صعيد كرة القدم فقط، يظهر باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الرابع بين أندية أوروبا وفي المركز الـ12 بشكل عام، متفوقا على مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

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قائمة أكثر أندية أوروبا دفعا للرواتب حول العالم (متوسط للاعب الواحد):

1- برشلونة الإسباني - 11.475 مليون يورو.

2- ريال مدريد الإسباني - 10.422 مليون يورو.

3- يوفنتوس الإيطالي - 9.4 مليون يورو.

4- باريس سان جيرمان الفرنسي - 8.06 مليون يورو.

5- مانشستر سيتي الإنجليزي - 7.88 مليون يورو.

6- بايرن ميونيخ الألماني - 7.23 مليون يورو.

7- مانشستر يونايتد الإنجليزي - 6.91 مليون يورو.

8- أتلتيكو مدريد الإسباني - 6.35 مليون يورو.

9- ليفربول الإنجليزي - 6.2 مليون يورو.

10- آرسنال الإنجليزي - 5.39 مليون يورو.