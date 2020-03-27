"دماغ ضاربة وتهريج".. حازم إمام وميدو يعلقان على مسيرات "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق إن الشعب المصري يجب أن يخاف على بعضه البعض، خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس "كورونا" خلال الأيام الحالية.

وكانت مسيرات قد خرجت في محافظة الأسكندرية قبل يومين، شهدت الدعاء والتضرع لله من أجل تجاوز أزمة انتشار الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي للإنسان، رغم تشديد وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية على تجنب الاختلاط والتجمعات.

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وتحدث إمام عن ذلك المشهد في برنامج "نجوم الفانتازي" قائلاً "يا جماعة نخاف على بعض شوية، لو حد بيعمل حاجة دماغه فيها ضاربة شوية، لازم الناس حواليه تقول له انت بتزود المرض، انت كدة بتساعد في زيادة المشكلة."

بدوره وصف أحمد حسام "ميدو" نجم نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي السابق ما حدث بأنه "تهريج" وأضاف: "خروج الناس بأعداد حاشدة علشان فيروس كورونا تضليل وجهل، للأسف ممكن ندفع تمنه كلنا."

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي المصرية إلى 495 شخصًا، تبعًا للأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة المصرية، بينما أودى الفيروس بحياة 24 شخصُا في مصر.