حازم إمام يوجه نصيحة لحسام عاشور بعد انتهاء مشواره مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نصح حازم إمام نجم فريق الزمالك السابق نظيره حسام عاشور قائد فريق الأهلي الحالي بعدم اللعب لأي فريق آخر في مصر سوى فريقه الحالي، وذلك بعد إعلان الأهلي أن موسم عاشور الحالي هو الأخير بالقميص الأحمر.

وأبدى عاشور حزنه بسبب قرار الأهلي، مشددًا على رغبته في الاستمرار بملاعب كرة القدم، وهو ما فتح الباب أمام احتمالات ظهوره في الموسم المقبل بقميص فريق آخر.

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وتحدث إمام عن موقف عاشور في برنامج "نجوم الفانتازي" : "وجهة نظري الشخصية، إذا أراد حسام عاشور أن يستمر في الملاعب، فعليه أن يلعب في فريق خارج مصر."

وأكمل قائد الزمالك السابق: "سيكون من الصعب على عاشور وعلى الجماهير أن يلعب بقميص فريق آخر، وسيشعر بذلك بعد أول مباراة يلعبها، اللاعب الذي قضى مسيرته كاملة في الأهلي والزمالك سيشعر بفارق كبير للغاية في حالة اللعب لفريق مصري آخر."

وكانت جلسة جمعت حسام عاشور مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تلقى اللاعب خلالها عرضًا يتضمن إقامة مباراة اعتزال لائقة لتكريمه، بالإضافة إلى منحه امتيازت تشمل تأهيله إداريًا وظهوره إعلاميًا عبر شاشة الأهلي، في حالة اعتزاله بالقميص الأحمر نهاية الموسم الحالي.