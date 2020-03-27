تقرير.. اللجنة الأولمبية الدولية تحدد الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو خلال ثلاثة أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن اللجنة الأولمبية الدولية ستحدد الموعد الجديد لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو، خلال ثلاثة أسابيع، وذلك بعد أيام من الإعلان عن قرار تأجيل أولمبياد "طوكيو 2020" إلى العام المقبل في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مختلف أنحاء العالم.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن مصدر كشف أن اللجنة الأولمبية الدولية ربما تقرر إقامة الدورة الأولمبية في ربيع العام المقبل بناء على طلب اتحادات رياضية دولية، وذلك لتفادي درجات الحرارة المرتفعة في الفترات ذات الطقس الحار في طوكيو.

وبعد عدة أسابيع شهدت حالة من الغموض حول إمكانية إقامة أولمبياد طوكيو 2020 في موعده الذي كان مقررا في يوليو وأغسطس المقبلين، تقرر يوم الثلاثاء الماضي تأجيل الأولمبياد والدورة البارالمبية إلى العام المقبل.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للأولمبياد والحكومة اليابانية أن الأولمبياد سيتأجل لفترة لا تتجاوز 12 شهرا.

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وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه ليس ومن الواقعي تأجيل الأولمبياد لأشهر قليلة، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التأجيل لعامين سيجعل الأمور تبدو وكأنها دورة أولمبية مختلفة تماما.

وعقد الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مؤتمرا عن بعد مع ممثلي 33 اتحادا رياضيا دوليا أمس الخميس، لمناقشة الخيارات المتاحة، وذلك قبل إجراء مزيد من المشاورات مع أطراف أخرى مثل ممثلي الرياضيين والرعاة والقنوات التليفزيونية.

وفي مؤتمر صحفي عقد عن بعد أيضا أمس الأول الأربعاء، تلقى باخ سؤالا بشأن إمكانية إقامة الأولمبياد قبل صيف العام المقبل.

وقال باخ :"الاتفاق يقضي بأننا نرغب في إقامة هذه الدورة الأولمبية قبل نهاية صيف 2021. وهذا يعني أن فريق العمل المكلف يمكنه دراسة الأمر بشكل أوسع، والأمر لا يقتصر على أشهر الصيف."

وأضاف "كل الخيارات مطروحة، (ويمكن إقامة الأولمبياد) قبل صيف 2021 أو خلاله."