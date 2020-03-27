وكيله: إذا كان أحمد فتحي يرفض التفاوض مع الأهلي فلن يفعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

كشف نادر شوقي، وكيل أحمد فتحي لاعب الأهلي، موقف اللاعب من تجديد عقده مع النادي المقرر نهايته بنهاية الموسم الجاري (2019-2020)، مشيرا إلى عدم وجود خلافات بين الطرفين.

وقال نادر شوقي، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس": "الأهلي سيعقد جلسة مع أحمد فتحي يوم الإثنين الساعة 11:00 من أجل التفاوض، واختيار مكانها يعود لمسؤولي النادي".

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وعلق على إمكانية تجديد اللاعب عقده قائلا: "المؤشرات دائما جيدة ولم يسبق أن كانت سيئة من قبل، طالما اللاعب في النادي فهو قريب من البقاء، بعكس الأمور عندما تكون في ناد آخر".

وأوضح: "لا توجد خلافات بين الأهلي وأحمد فتحي، البعض يخلق خلافات بين النادي واللاعب من لا شيء".

وأتم قائلا: "إذا كان فتحي يرفض التفاوض على الطاولة فلن يفعل ذلك، بل من الممكن أن ينتظر لنهاية عقده بعد نهاية الموسم ويرى ما سيحدث، لكن بمجرد إعلان الأهلي عن جلسة استجبنا على الفور".