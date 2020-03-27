بالفيديو .. حكاية عبد الحق نوري نجم أياكس "العائد من الموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

في الثامن من يوليو 2017 سقط نجم أياكس الشاب مغشياً عليه، الإصابة تبدو خفيفة ولكن ظل راقداً وتبدأ حالة من الهرج والمرج، بكاء ودعوات والفتي بين أيدى الأطباء والمسعفين حتى استعاد قلبه النبض مرة أخرى بعد 13 دقيقة ليصبح نوري عبد الحق الرجل الذي عاد من الموت.

كان عبد الحق نوري، البالغ من العمر 22 عاما، واحدا من النجوم الذي تخرجوا في أكاديمية فريق أياكس أمستردام، ومن جيل اللاعبين الذي أوصلوا الفريق الهولندي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم للشباب 2016. ولكن مشواره الكروي انتهى فجأة بمأساة إنسانية أمام فريق فيردر بريمن الألماني في صيف 2017. ودخل في غيبوبة بسبب إصابة في الدماغ استفاق منه بشكل كامل أمس.

وشعر نوري قبل المباراة التي جرت في النمسا بألم في البطن، ومع ذلك شارك في المباراة، ودخل بديلا عن زميله حكيم زياش. وفي الدقيقة 72 من المباراة توقف، ثم مال واستلقى أرضا على ظهره وبعد 10 ثوان انتبه له الحكم وطلب دخول طاقم الإسعاف. ثم دخل طبيب الفريق، وانضم إليه طبيب الفريق الألماني. وتحلق الجميع حوله وهو على الأرض، وأجهش بعض اللاعبين البكاء. وشرع آخرون في الدعاء لزميلهم، وهو بين أيدي الأطباء والمسعفين.

وتبين بعد ثلاثة دقائق أن الأمر خطير. فقد أصيب نوري بسكتة قلبية. ولم يصل جهاز الصدمات القلبية إلا بعد 7 دقائق من سقوط نوري. واستغرقت عملية العلاج 13 دقيقة ليستعيد نبضات القلب والتنفس الطبيعي. ونقل اللاعب إلى المستشفى في طائرة ، ثم التحق به أفراد عائلته، وبعدها والده الذي كان في المغرب.

وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في البداية فإن الأطباء اكتشفوا أنه تعرض لإصابات خطيرة في الدماغ ليعترف فريق أياكس أن العلاج الذي تلقاه نوري في الملعب لم يكن كافيا.

وتناقلت وسائل الإعلام مساء أمس، الخميس خبر استفاقة عبد الحق من الغيوبة ولكن الأمر ليس كذلك حيث إن اللاعب استفاق بعد 13 شهراً من إصابته وأعلنت أسرته في أغسطس 2018 لقناة nos الهولندية، إن اللاعب استفاق من غيبوبته وبدأ فى تحريك رأسه وفمه وحاجبيه، كما أصبح قادرا على التواصل مع عائلته بالإشارة لكنه لا يمكنه التحرك جيدا.

Advertisements



والأمر الجديد الذي طرأ هو عودة عبد الحق نوري،إلي المنزل بعد استيقاظه بشكل تام ولكنه يعتمد على الأسرة بصورة كبيرة.

والد نوري، الذي كان يعمل في محل جزارة، يضع صورة ابنه في خلفية هاتفه، ويحمل فيه صورا كثيرة لكرة القدم، وصور اللاعبين الذين بعثوا رسائل مواساة وتشجيع له، من بينهم كريستيانو رونالدو، الذي أرسل صور فيديو يهنئ نوري بعيد ميلاده. ويلعب مهاجم برشلونة، عثمان دمبيلي باسم ورقم نوري مرسومين على حذائه.

وكان نوري يلعب مرتديا رقم 34 منذ تصعيده إلى الفريق الأول. وشارك في العديد من الدورات الدولية. وكان والده يرافقه في جولاته الرياضية. وكان محط أنظار الكثير من الأندية الأوروبية التي كانت تسعى إلى ضمه إلى صفوفها. ولكن أياكس فريق طفولته كان هو حلمه الأكبر.

وعرف في الملاعب بتمريراته الذكية فشببه الكثيرون بلاعبه المفضل إنييستا. وكان أيضا يميل إلى اللعب الهجومي والمراوغات القاتلة.

بدأ مشواره في أياكس وهو طفل في السابعة من العمر. ولم يغادر الفريق أبدا. ولعب للفريق الأول وعمره 19 عاما عام سبتمبر 2016، ومنذ صيف 2017 أصبح لاعبا أساسيا، وأختير في العام نفسه لاعب الموسم.

وكان نوري واحدا من أفضل اللاعبين في جيله، ليس في هولندا فحسب وإنما أوروبا كلها. واختير في الفريق المثالي في البطولة الأوروبية للشباب تحت 19 عاما.

وعندما عاد إلى أمستردام أصبح الحي الذي يسكن فيه قبلة لجماهير الفريق، التي توافدت لمواساة العائلة والتعاطف معها في محنتها والتعبير عن حبها للاعب نوري ابن الفريق ونجمه الصاعد.