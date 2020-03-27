تقرير.. هل يحتاج الزمالك تدعيم صفوفه من الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

نفى الزمالك دخوله في مفاوضات مع كل من أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي ثلاثي الأهلي في ظل نهاية عقدهم مع الأحمر بنهاية الموسم الجاري، لكن هل للنجوم الذين لعبوا للقطبين رأي آخر؟

الأهلي نجح في تجديد تعاقده مع وليد سليمان، لكنه أعلن عدم حاجته الفنية للاعب الوسط حسام عاشور واستجاب لرغبة الحارس شريف إكرامي في الرحيل.

وحدّدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، برئاسة محسن صالح، يوم الإثنين المقبل موعدا لعقد جلسة مع الظهير الأيمن أحمد فتحي لحسم موقف اللاعب من التجديد.

"الخليج 365 " توجه بسؤال النجوم الذين لعبوا للقطبين حول مدى احتياج نادي الزمالك لتدعيم صفوفه من الأهلي:

وقال جمال عبدالحميد: "الزمالك يحتضن اللاعبين المحترمين وحسام عاشور ما زال أمامه الكثير والسن ليس أزمة والحكم عليه بالعطاء"

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وأضاف: "الزمالك في حاجة لصالح جمعة لزيادة تناغم الفريق مع أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي واللعب مع شقيقه، لكن الزمالك لا يحتاج لشريف إكرامي".

واتفق رضا عبدالعال مع جمال عبدالحميد قائلا: "الزمالك يحتاج لصالح جمعة لكن الأهلي لن يفرط فيه".

وتابع: "أرى صعوبة في انضمام حسام عاشور لأنه لن يتأقلم بسهولة في الزمالك لأنه ليس مهاريا فيستطيع الوصول للجماهير سريعا".

وأكد أحمد مجدي: "الزمالك يحتاج أحمد فتحي نظرا لوجود أزمة للزمالك في مركز الظهير الأيمن بجانب خبراته التي ستضيف وستثقل الزمالك وسيكون قائدا للفريق داخل الملعب".

وأوضح الحارس الدولي السابق نادر السيد: "من الصعب تواجد حسام عاشور وشريف إكرامي في الزمالك والتضحية منهما بما حققوه مع الأهلي، خاصة وأن الموسم أو الموسمين مع الزمالك لن يضيف لأي منهما".

وواصل: "لكن الوضع مختلف بالنسبة لصالح جمعة لأنه لاعب محترف وليس من أبناء النادي ولكن مسألة ضمه ستتوقف على التزامه مع الزمالك حال انضمامه".