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تأجيل بطولة أمريكا المفتوحة للجولف بسبب كورونا

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كشفت صحيفة نيويورك بوست عن تأجيل بطولة أمريكا المفتوحة للجوف إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف من تزايد انتشار فيروس الغامض.

وكان من المقرر أن تقام بطولة أمريكا للجوف في مدينة نيويورك في الفترة من 18 إلى 21 من شهر يونيو المقبل.

وتعد أمريكا أكثر الدول تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا، إذ وصا عدد المصابين لما يقرب من 83 ألف حالة.

يذكر أن العديد من دول العالم أوقفت الأنشطة كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

 

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