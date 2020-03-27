توماس باخ: أولمبياد 2024 في موعدها

أعرب توماس باخ رئيس الأولمبية الدولية عن ثقته في كل حكومات العالم في مواجهة هذه الازمة، وعودة الحياة لطبيعتها في أقرب وقت، موجهًا الشكر لكل رؤساء الاتحاد الدولية، واللجان الأولمبية الأهلية في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحفاظ على الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب

وإستمع توماس باخ عبر الفيديو كونفرانس، لرؤساء الاتحادات الدولية عن جهودهم وآرائهم حول عمل إتحاداتهم خلال فترة التوقف وكيفية الخروج من تلك الازمة العالمية بعد تأجيل كافة الأحداث الرياضية.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على أن دورة الألعاب الأولمبية ٢٠٢٤ ستقام في موعدها رغم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ إلى موعد لا يتجاوز صيف ٢٠٢١. للوقاية والحفاظ على الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية ، مطالبًا بإستثمار هذا التوقف في طرح رؤى جديده لتطوير الحركة الرياضية العالمية.وإستمع توماس باخ عبر الفيديو كونفرانس، لرؤساء الاتحادات الدولية عن جهودهم وآرائهم حول عمل إتحاداتهم خلال فترة التوقف وكيفية الخروج من تلك الازمة العالمية بعد تأجيل كافة الأحداث الرياضية.وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على أن دورة الألعاب الأولمبية ٢٠٢٤ ستقام في موعدها رغم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ إلى موعد لا يتجاوز صيف ٢٠٢١.

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