إسطورة منتخب البرازيل: رونالدينيو لن يفقد نجوميته بسبب سجنه

تحدث روبرتو كارلوس، نجم فريق ريال مدريد ومنتخب البرازيل السابق، عن زميله السابق رونالدينيو، المسجون حاليًا في باراجواي، بعد أزمته الأخيرة.

دخل رونالدينيو وشقيقه روبرتو دي اسيس موريرا في زنزانة للشرطة في باراجواي، بعد اتهامهما بدخول البلاد

بجواز سفر مزور.ويصر محامو رونالدينيو على أن القضاة الذين أمروا باحتجاز الأخوين "تجاوزوا وظائفهم"، مما يجعل سجنهما غير قانوني.قال كارلوس في تصريحاته على قناة "فوكس سبورتس" البرازيلية: "سننتظر، ما سيحدث ويقره القاضي، رونالدينيو دائمًا يقوم بفعل الأشياء بطريقة صحيحة، ولا أعرف إذا كان سبب احتجازه للعثور على أشخاص آخرين".وتابع: "لا اعتقد أنه قام بارتكاب أمر غير قانوني، هو له شعبية عالمية، ورغم ذلك لن يفقد نجوميته، أتمنى إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن".