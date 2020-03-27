وزير الرياضة يشهد إجتماع توماس بخ وحسن مصطفى مع رؤساء الإتحادات الرياضية الدولية

إلتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمكتبه، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك لبحث سبل تطوير الحركة الرياضية المصرية وفقا لرؤية اللجنة الأولمبية الدولية بعد التوقف الكامل لكل الأنشطة الرياضية عالميًا بسبب الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأثنى د. أشرف صبحي على جهود د. حسن مصطفى ومساهمته في تطوير كرة اليد ، وكذلك دوره ومساهمته في دعم الحركة الرياضية المصرية، مؤكدا على أن الوزارة تضع الان تصورًا كامل مع اللجنة الاولمبية المصرية والاتحادات الرياضية للانتخابات المقبلة وكذلك سبل الاستثمار الأمثل لفترة توقف النشاط الرياضي للحفاظ على أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب، وكيفية الاستعداد للبطولات بعد إستئناف كافة الأحداث والفعاليات الرياضية القارية والعالمية مرة آخرى.

وشهد وزير

مصر الرياضيين في مختلف الألعاب، وكيفية الاستعداد للبطولات بعد إستئناف كافة الأحداث والفعاليات الرياضية القارية والعالمية مرة آخرى.وشهد وزير الرياضة الإجتماع الدولي الذي أجرى عبر الفيديو كونفرانس، للجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس بخ مع رؤساء الاتحادات الدولية، لبحث كيفية الخروج من الازمة الراهنة التي تسبب فيها وباء كورونا والذي أصبح جائحة عالمية أثرت على كل مناحي الحياة ، وتوقف كامل لكل الأنشطة والأحداث والفعاليات الرياضية، وتأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

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