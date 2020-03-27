روبرتو كارلوس: أتمنى عودة مارسيلو للمنتخب البرازيلي

تمنى روبرتو كارلوس نجم فريق ريال مدريد ومنتخب السامبا السابق، عودة مارسيلو لاعب الفريق الملكي، إلى المنتخب البرازيلي مرة أخرى، بعد غيابه. وأضاف كارلوس أن مارسيلو لاعب جيد للغاية، ويفعل أشياء هو الوحيد القادر على القيام بها في الملعب، مشيرًا: "آمل أن يعود مرة أخرى للمنتخب البرازيلي، وينافس فيليبي لويس وأليكس ساندرو ولودي". أن يعود مرة أخرى للمنتخب البرازيلي، وينافس فيليبي لويس وأليكس ساندرو ولودي". وتابع نجم المنتخب البرازيلي السابق: "الجميع يستحق فرصة جديدة، وأعتقد أن مارسيلو يتطور مرة أخرى".

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