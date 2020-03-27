روبرتو كارلوس: أتمنى انتقال نيمار لريال مدريد

قال البرازيلي روبرتو كارلوس نجم ريال مدريد الإٍسباني ومنتخب السامبا السابق، أنه يرى أن نيمار نجم باريس سان جيرمان، سعيد مع فريقه الباريسي، متمنيًا في حال رحيله الانتقال للفريق الملكي.

وأضاف كارلوس خلال حواره مع قناة "فوكس سبورتس" البرازيلية: " أرى أن نيمار سعيد مع باريس سان جيرمان، وأتمنى مواصلة طريقة لعبه بسعادة، الجميع يحب رؤيته".

وتابع:" اللاعبين الكبار دائمًا يجب أن يلعبوا دائمًا في أفضل أندية العالم، لو الأمر بيدي، لجعلت نيمار يأتي إلى ريال مدريد، النادي الملكي هدف لأي لاعب، فإذا كنت تريد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، عليه الانتقال إلى ريال مدريد".

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