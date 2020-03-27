شاهد.. مدرب ليفربول للأطباء: شكراً لكم

حرص الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة شكر وأمتنان إلى الطاقم الطبي، والعاملين في القطاع الصحي على المجهود الكبير الذي يبذلوه وسط أزمة، انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
نشر ليفربول عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" فيديو له، قال كلوب فيه: "أنا والجهاز المعاون وجميع لاعبي ليفربول نود استغلال هذه الفرصة لتوجيه رسالة شكر إلى الأشخاص الرائعين العاملينفي الخدمات الصحية، ما تقدمونه هو عمل مذهل، وأنا بالنيابة عن كل من في نادي ليفربول، أود أن أقول لكم شكرا".
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