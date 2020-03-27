يوفنتوس يستعيد اهتمامه بضم مارسيلو نجم ريال مدريد

اقترب النجم البرازيلي مارسيلو من الرحيل عن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مارسيلو يدرس خوض تجربة جديدة في مشواره الكروي، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي

للميرينجي في عدد كبير من المباريات هذا الموسم.

يفضل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الاعتماد علي الفرنسي بنجامين ميندي في مركز الظهير

الأيسر منذ بداية الموسم الحالي.

أكدت الصحيفة الإسبانية أن نادي يوفنتوس الإيطالي جدد اهتمامه بضم مارسيلو بناءً على رغبة المدير الفني ماوريسيو ساري.

يسعي يوفنتوس لضم لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر، للمشاركة مع إليكس ساندرو اللاعب الوحيد الذي يشغل هذا المركز في البيانكونيري.