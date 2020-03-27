شاهد.. محمد صلاح وساديو ماني يوجهان رسالة شكر للأطباء

وجه ثنائي فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وساديو ماني، نجما الريدز، رسالة شكر إلى الأطباء، والقطاع الصحي، وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول، على

موقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لهما، قال فيه النجم المصري محمد صلاح كلمته باللغة العربية: "نشكركم على المجهود المبذول ونقدر مساعدتكم لنا".

فيما قال السنغالي ساديو ماني: "نقدر العمل الكبير الذي تقدمونه ونشكركم كثيرا".