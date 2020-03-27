مانشستر سيتي يسعى لضم مدافع يوفنتوس

يسعى مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس الإيطالي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز خط الدفاع لدى الفريق السماوي.

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مانشستر سيتي يعاني هذا الموسم من مشاكل

دفاعية بعد رحيل قائده كومباني، فضلًا عن غياب لابورت لفترة طويلة بسبب الإصابة.وأشارت الصحيفة أن بونوتشي سيكون المدافع الأمثل لحل أزمة دفاع السيتي، الذي يعاني منها بيب جوارديولا معهم.وأضافت الصحيفة أن جوارديولا فقد ثقته في نيكولاس أوتاميندي، جون ستونز، وعليه يفكر المدرب الإسباني، بضم مدافع جديد، ويحظى بونوتشي بإعجابه منذ فترة طويلة، على الرغم من صعوبة ضمه، حيث أكدت التقارير الإيطالية تمسك يوفنتوس، بمدافعها بونوتشي.