رابطة اللاعبين المحترفين الانجليزية تدعو لعقد اجتماع عاجل بعد القرارات الجديدة

تسعى رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لعقد اجتماع عاجل مع رابطة الأندية (البريميرليج وتشامبيونشيب) لمناقشة توابع إيقاف المسابقات المحلية إلى أجل غير معلوم بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وتحوله إلى “وباء” بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأخبرت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة جميع إدارات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) وأندية المسابقات المحلية بأن النشاط الكروي لن يعود يوم 30 أبريل 2020 كما كان مقررًا.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية في عددها الصادر اليوم الجمعة 27 مارس “تم اخبار الأندية بأن العودة مستحيلة، وسيتم تحديد موعد جديد في الأسبوع المقبل”.

ومن الواضح أن توقف المباريات لأكثر من شهر سيكون له تأثير مالي كبير على الأندية في جميع أنحاء البلاد، مع وجود مخاوف حقيقية لدى الموظفين وبعض اللاعبين من مواجهة خطر التسريح بسبب خسارة الأندية لإيرادات يوم المباراة ومصادر دخل حيوية أخرى مثل حقوق البث التلفزي.

الرواتب في زمن كورونا

طلبت إدارة نادي بيرمنجهام سيتي –الناشط حاليًا في التشامبيون شيب– من لاعبي الفريق تأجيل موعد الحصول على رواتبهم الأسبوعية كاملة.

كما طلب النادي – حسب تأكيد هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي– من كل شخص يتقاضى أكثر من 6000 جنيه إسترليني في الأسبوع، تخفيض راتبه بنسبة 50٪ لمدة 4 أشهر قادمة، مع وعد هؤلاء بالحصول على ما خُصم منهم لكن على مراحل عندما يستأنف الموسم.

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وفي غضون تحركات إدارة بيرمنجهام وعدة أندية كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، قالت مجموعة فورست جرين روفرز انها تتطلع إلى تطبيق خطة دعم للأجور بعدما أوصت الحكومة جميع الأندية بتقليص الرواتب.

وتتطلع رابطة اللاعبين المحترفين إلى عقد اجتماع عاجل مع كافة الأطراف المعنية، للتحدث عن الضغط الحالي على الموارد المالية الناجم عن آثار تفشي مرض كوفيد-19.

وقالت رابطة اللاعبين في بيان رسمي “دعت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليز إلى عقد اجتماع عاجل مع كل من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى لمناقشة تأثير أزمة كوفيد-19 على الأمور المالية للأندية واللاعبين”.

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وأضاف البيان “كما هو الحال في الصناعات الأخرى، فإن الأزمة الحالية التي فجرها فيروس كورونا المستجد لها تأثير شديد على اقتصاديات كرة القدم، وبالفعل اتصلت العديد من الأندية بلاعبيها لإخبارهم بتأجيل موعد تسديد الرواتب، ومن أجل التعامل مع هذا الوضع، طالبنا بعقد اجتماع عاجل مع رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لمناقشة كيفية المضي قدمًا”.

وأكدت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا تواصلها بشكل وثيق مع رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وروابط جميع الدوريات المحلية، وهناك اتفاق على البروتوكولات من حيث أنظمة التدريب والجداول الزمنية لتأجيل التدريب الجماعي.

وختم بيان رابطة اللاعبين “هناك مناقشات منتظمة على المستوى الدولي (الفيفا) بشأن الأمور المتعلقة بالاستقرار التعاقدي والاستئناف النهائي للبطولات، وفي هذه الأوقات الصعبة يوجد إجماع عام قوي على أن كرة القدم تعتبر متضامنة مع العمال والصناعات الأخرى المتضررة من الأزمة”.