الامارات | الإعلان عن وفاة أول لاعب عربي بسبب فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن وفاة أول لاعب عربي بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الصومالي لكرة القدم الخميس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفاة اللاعب السابق في منتخب الصومال، عبدالقادر محمد فرج عن عمر يناهز 59 سنة، متأثرا بمضاعفات نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد. وبهذا أصبح عبدالقادر فرج أول لاعب عربي وإفريقي يتوفى نتيجة "كوفيد 19".

وأكد الاتحاد الصومالي أن اللاعب توفي في أحد المستشفيات بالعاصمة البريطانية لندن، حيث كان قد دخل إليها قبل أسبوع تقريبا بعد أن اصيب بالفيروس. ونعى الاتحاد فرج باعتباره أحد أساطير الكرة الصومالية. يذكر أن عبدالقادر فرج عمل في الفترة الاخيرة مستشارا لوزارة الرياضة الصومالية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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