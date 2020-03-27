الامارات | البت في مصير الرياضيين المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن البت في مصير الرياضيين المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مصادر متطابقة الخميس أن الرياضيين الذين حجزوا بطاقاتهم لدورة الألعاب الأولمبية 2020، التي كانت مقررة الصيف المقبل، قبل تأجيلها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بسبب فيروس كورونا المستجد، سيضمنون المشاركة فيها العام المقبل. وأكدت المصادر أن اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الـ32، التي كان مقررا أن تشارك في الأولمبياد هذا الصيف، قرروا عقب مؤتمر عبر الهاتف الخميس أن نحو 57 بالمئة من الـ11 ألف رياضي ورياضية كانوا سيشاركون في دورة طوكيو هذا الصيف، حجزوا بطاقاتهم إلى النهائيات، سيحتفظون بها في الموعد الجديد الذي سيكون العام المقبل.

وقال أحد المشاركين في المؤتمر لوكالة (فرانس برس): توماس باخ (رئيس اللجنة الأولمبية الدولية)، شرح أولا أسباب التأجيل، ثم قال أن الرياضيين المؤهلين لطوكيو 2020 سيتأهلون تلقائيا لعام 2021. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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