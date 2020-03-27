شكرا لقرائتكم أول رد لمحمد عواد بعد مطالب كارتيرون برحيله: استراحة قليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشارت الأنباء الأخيرة من داخل القلعة البيضاء، إلى اقتراب رحيل محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عن الفريق الأبيض في بداية الموسم الجديد، بعدما خرج من الحسابات الفنية للفرنسي باتريس كارتيرون مدرب لقلعة البيضاء.

ونشر محمد عواد حارس العرين الأبيض، ستوري غامض عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام قال فيه: القوة الحقيقية هي أن تكون في قمة صمودك عندما يعتقد الجميع أنك انتهيت ..استراحة محارب ومن ثم العودة.



عواد

وكشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أن الفرنسي كارتيرون أبلغ إدارة النادي بموافقته علي تسويق الرباعي كريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عواد ومحمد عنتر، بسبب خروجهم من حساباته من حيث المشاركة في المباريات سواء في حالة عودة النشاط هذا الموسم أو الموسم المقبل.

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وأكد كارتيرون لإدارة الزمالك أن الرباعي خارج حساباته تماما ولن يكون لهم دور في الفريق، ومن الأفضل لادارة النادي تسويقهم عقب نهاية الموسم وعودة النشاط من أجل تحقيق استفادة مادية بدلا من رحيلهم مجانا.

من ناحية أخرى اشترط الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، التعاقد مع مهاجم سوبر اجنبي للفريق في الموسم المقبل، حال رغبة إدارة النادي في بيع الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الحالي والعائد من إعارة لفريق الوداد المغربي في يناير الماضي.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني ان إدارة النادي ترغب في تسويق كاسونجو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما وافق عليه كارتيرون ولكنه اشترط ان يتم التعاقد مع مهاجم سوبر مميز أجنبي لتدعيم الهجوم خاصة انه في حالة الموافقة علي رحيل كاسونجو وكذلك رحيل عمر السعيد فان الزمالك سيضم بين صفوفه مهاجم واحد صريح وهو مصطفي محمد .

من ناحية اخري وافق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على زيادة رواتب الجهازين الطبى والإدارى ومسؤولى المهمات بعدما سبق ووافق على زيادة رواتب معاونى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وهم سامى الشيشينى المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

ومن المقرر، أن يتقاضى أفراد الجهاز المعاون بالكامل رواتبهم وفقًا للزيادات الجديدة التى اعتمدها رئيس الزمالك بصورة رسمية، بعد المجهودات التى قدموها مع الفريق وأدت إلى الفوز ببطولتى السوبر الإفريقى والمحلى إلى جانب التأهل لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا الذى سيلتقى الفريق خلاله مع الرجاء المغربى فى شهر مايو المقبل، وذلك بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية من منافسات البطولة.