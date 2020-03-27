شكرا لقرائتكم أبو مسلم: الأهلى رفض بيعى لفينورد بمليون يورو والقيعى قالى عايز الجماهير تدبحنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق ، عن تفاصيل رفض الأهلي احترافه في فينورد الهولندي عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم للشباب 2001 بالأرجنتين، رغم العرض المغري من النادي الهولندي.

قال أبو مسلم في تصريحات لـ"الخليج 365": " بعد انتقالي للأهلي من مزارع دينا ملعبتش ولا مباراة مع الاهلي قبل السفر الى الارجنتين وجالي عرض من فينورد الهولندي بمليون يورو بعد كأس العالم وعرضته على عدلي القيعي لكنه رفض وقالي انت عايز تدبحنا انت ملعبتش ولا لبست الفانلة الحمراء".

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تابع: القيعي قالي انت مكسر الدنيا في كأس العالم والجماهير هتدبحنا لو سبناك ، والناس كانت موجودة في مصر المدير الرياضي لفينورد ووكيل الأعمال الفرنسي برونو، والقيعي رفض المبدأ من الأساس رغم انه كان ممكن يزيد لو فتحوا باب التفاوض، ومدير فينورد قاله احنا عايزينه عشان تابعناه ومحتاجينه في هولندا ورد عليه كابتن عدلي وقاله احنا محتاجين باك لفت، وانتهى الموضوع على كده".

ولعب أحمد أبو مسلم في صفوف عدة أندية مثل الأهلي ومزارع دينا وستاسبورج الفرنسي وليرس البلجيكي والاسماعيلي والانتاج الحربي وسموحة وتليفونات بني سويف.