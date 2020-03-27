رأي مجلس الزمالك عن عودة الفريق للتمرين

قام عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اللاعب حمادة أنور، أن موقف تمرينات الفريق غير واضح نهائياً بشأن استكمال بطولة الدوري وباقي المسابقات وذلك بسبب جميع الأحداث التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة ومن أجل الحفاظ على صحة جميع المواطنين.

وأكد في تصريحات صحفية قائلاً” لا يوجد شيء رسمي حتى الآن بشأن إلغاء المسابقة، موضحًا أن الموقف صعب للغاية بسبب غموض الرؤية في الفترة المقبلة، وتم التشديد على اللاعبين الأجانب المتواجدين بين ألاعبين المصرين وذلك بسبب تعليق الطيران ومنعهم من العودة إلى بلادهم وبالتأكيد أن عودتهم ستجعلهم يجلسون في الحجر الصحي لمدة أسبوعين قبل أن يتم الانتظام في التدريبات وهذا يدل على أنهم سيحتاجون لوقت كبير قبل العودة للمباريات.