شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 14 أسطورة تجبر حسام عاشور على الاعتزال فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال حسام عاشور القائد الأسطورى وصائد البطولات التاريخى للنادى الأهلى، لم يأخذ قراره سواء بالاعتزال أو الاستمرار فى الملاعب والانتقال لأحد الأندية، بعدما أبلغت لجنة تخطيط الكرة بالنادى، برفض تجديد عقده بناءً على توصية من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

ولعب حسام عاشور 512 مباراة فى تاريخه مع الأهلى كالأكثر مشاركة فى تاريخ الأهلى، لعب منهم المسمار 292 فى الدورى كأكثر لاعب خاض مباريات فى الدورى وسجل خلالهم 3 أهداف، كما شارك فى 37 مباراة بكاس مصر، كأكثر لاعب مشاركة فى كأس مصر، و11 مباراة فى السوبر المحلى كأكثر لاعب مشاركة أيضا، و156 مباراة فى جميع البطولات الأفريقية كأكثر لاعب عربى وأفريقى مشاركة فى بطولات القارة السمراء، و11 مباراة فى مونديال العالم للأندية مناصفة مع أبو تريكة ووائل جمعة، بجانب 5 مباريات فى البطولة العربية.

وخرجت تقارير تؤكد رفض حسام عاشور فكرة الاعتزال فى الوقت الحالى، وتفكير اللاعب فى الانتقال لأحد الأندية الراغبة فى ضمه بسبب قدرته على العطاء لموسمين مقبلين، وهى الخطوة التى تطيح بعاشور من قائمة عظماء الأهلى.

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ولم يسبق لعاشور ارتداء أى قميص آخر سوى الأهلى، إذ يعد أحد أبناء النادى، بعدما تدرج ضمن صفوف ناشئيه حتى وصوله للفريق الأول فى عام 2003.

وبذلك، سيصبح عاشور على مقربة من الخروج من قائمة اللاعبين الذين مثلوا ناديا واحدا على مدار مسيرتهم الاحترافية.

ويرصد موقع "سوبر كورة" قائمة أبرز عظماء فى الأهلى الذين لم يلعبوا سوى داخل قلعة الجزيرة فقط، ورفضوا الرحيل لأي نادي آخر والاعتزال داخل جدران النادي الذي تربوا بين جدرانه.

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