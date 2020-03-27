شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ياسر رضوان: حظر كورونا فرصة للتقرب من الأسرة ومساعدة الزوجة فى المطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ياسر رضوان نجم الأهلى السابق عن استغلاله حظر مكافحة فيروس كورونا فى التقرب من الأسرة.

كما أشار رضوان فى فيديو لليوم السابع إلى أنه يستغل أيضا الحظر فى مساعدة زوجته فى أعمال المطبخ، خاصة أنه مع الانشغال بالعمل فى مجال الكرة لم يكن لديه وقت كاف لدخول المطبخ منذ فترة طويلة.

وطالب ياسر رضوان نجم الأهلى السابق من الرياضيين ضرورة مساعدة الزوجات فى المنزل لكسر ملل تعليق النشاط الرياضة لتفادى فيروس كورونا.

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وقال ياسر رضوان إن ممارسة النشاط الرياضى مع الأسرة مهم للحفاظ على الصحة نوع من المرح فى النفوس، مطالبا الحفاظ على عدم الاختلاط بالآخرين لعبور هذا الفيروس المستجد.

وشدد رضوان على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى منعا لانتشار المرض.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين قبل الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.