كيلوباترا السلة: أطالب الجميع بالالتزام بالتعليمات لمواجهة كورونا (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت ثريا محمد لاعبة فريق الاهلى و منتخب مصر لكرة السلة وصاحبة لقب كليوباترا السلة من جميع المصريين الالتزام بالبقاء فى المنزل من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .
ويعاني النشاط الرياضي في مصر من حالة التجميد تجنبا لانتشار فيروس كورونا فى العالم وما ترتب عليه من تعريض حياة الإنسان للخطر، وكانت نتيجته تعليق الدوريات العالمية خشية من زيادة أعداد المصابين بالوباء المستجد ويواجه النشاط الرياضي في مصر أزمة استمرار مدة التعليق في ظل استمرار نفس المخاطر من الإصابة بفيروس كورونا، حيث يعد الخيار الأقرب هو استمرار تعليق المسابقات المحلية لحين إشعار آخر.
وفي ظل استمرار تعليق النشاط الرياضي في مصر يبقى البعض مستفيدا والبعض الآخر خاسرا من الوضع القائم والغالبية متضررا، في ظل الأزمات المترتبة على اتخاذ قرار إلغاء المسابقات المحلية بالموسم الجاري.
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