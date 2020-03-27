اخبار الرياضه

كيلوباترا السلة: أطالب الجميع بالالتزام بالتعليمات لمواجهة كورونا (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كيلوباترا السلة: أطالب الجميع بالالتزام بالتعليمات لمواجهة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت  ثريا محمد لاعبة فريق الاهلى و منتخب مصر لكرة السلة وصاحبة لقب كليوباترا السلة من جميع المصريين  الالتزام بالبقاء فى المنزل من أجل مواجهة فيروس كورونا  المستجد . 

 

Advertisements
وأضافت ثريا محمد خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه هذة الفترة صعبة للغاية ليست في مصر فقط ولكن العالم كله يعاني بسبب هذا الفيروس القاتل ولذا فانه علي الجميع الالتزام بإرشادات الدولة ووزارة الصحة فيما يخص الإرشادات الخاصة بمواجهة هذا الفيروس وقالت أن تخطي مصر هذه المرحلة الصعبة لن يكون إلا بتكاتف أبناءها في مواجهة هذا الخطر الداهم والذي يهدد العالم كله . 

 

ويعاني النشاط الرياضي في مصر من حالة التجميد تجنبا لانتشار فيروس كورونا فى العالم وما ترتب عليه من تعريض حياة الإنسان للخطر، وكانت نتيجته تعليق الدوريات العالمية خشية من زيادة أعداد المصابين بالوباء المستجد ويواجه النشاط الرياضي في مصر أزمة استمرار مدة التعليق في ظل استمرار نفس المخاطر من الإصابة بفيروس كورونا، حيث يعد الخيار الأقرب هو استمرار تعليق المسابقات المحلية لحين إشعار آخر.

 

وفي ظل استمرار تعليق النشاط الرياضي في مصر يبقى البعض مستفيدا والبعض الآخر خاسرا من الوضع القائم والغالبية متضررا، في ظل الأزمات المترتبة على اتخاذ قرار إلغاء المسابقات المحلية بالموسم الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيلوباترا السلة: أطالب الجميع بالالتزام بالتعليمات لمواجهة كورونا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا